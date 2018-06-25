MISIR, DÜNYA KUPASINDAKİ SON MAÇINDA SUUDİ ARABİSTAN'A 2-1 YENİLDİ
Mısır, Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 öne geçtiği Dünya Kupasındaki son maçında Suudi Arabistan'a son dakika golüyle 2-1 yenildi ve turnuvayı puansız tamamladı.
Dünya Kupası A grubunda Suudi Arabistan, Mısır'ı Al Dawsari'nin son dakika golüyle 2-1 mağlup etti ve turnuvayı 3 puanla tamamladı. İki takım da turnuvaya bu maç öncesi veda etmişti.
Mısır, 22'de Salah ile öne geçti. Suudi Arabistan bu gole 45+6. dakikada penaltıdan Al Faraj ile yanıt verdi. 90+4'te Al Dawsari Suudilere galibiyeti getirdi.
İKİ PENALTI KARARI ÇIKTI
45 yaşındaki Mısırlı kaleci El Hadary Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Yediği bir penaltı golüne rağmen bir de penaltı kurtardı.
Kaynak: haberinburada
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