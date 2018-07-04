MİNİK LEYLA'NIN ACISINI İLK GÜNKÜ GİBİ YAŞAYAN BİRİ VAR!
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in acılı annesi, kızının mezarı başında dua ettikten sonra toprağa sarılarak uzun süre ağladı.
Ağrı'da 2 gün önce cansız bedeni bulunan ve dün köyde defnedilen minik Leyla'nın mezarı bugün annesi Şükran Aydemir ve akrabaları tarafından ziyaret edildi. Minik Leyla'nın annesi mezara sarılarak gözyaşlarına boğulurken teyzesi baygınlık geçirdi.
TOPRAĞA SARILARAK AĞLADI
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18'inci gününde dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla dün defnedildi. Minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve akrabaları bugün sabah saatlerinde Leyla'nın mezarını ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu. Acılı anne kızının mezarında dua ettikten sonra toprağa sarılarak ağladı.
YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI
Gözyaşlarına tutunamayan ve uzun süre ağlayan anne ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Kızının mezarına sarılan anne yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Dakikalarca Leyla'nın mezarına sarılan anne Şükran Aydemir'in feryadı yürek yaktı.
TEYZESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Leyla'nın mezarının başında uzun süre ağlayan teyzesi İpek ise fenalaştı. Bayılan teyzeye yakınları tarafından su verildi.
Acılı anne mezar başında hüngür hüngür ağladı;
Kaynak: haberinburada
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