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Minik Leyla'dan gelen acı haber sosyal medyayı yasa boğdu

MİNİK LEYLA'DAN GELEN ACI HABER SOSYAL MEDYAYI YASA BOĞDU

Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu haberi sosyal medyada şok etkisi yarattı. Haberi duyan herkes yaşadığı büyük acıyı mesajlarında paylaştı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 19:30
Puan Ver : Minik Leyla'dan Gelen Acı Haber Sosyal Medyayı Yasa Boğdu(9/10)5

Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu haberi sosyal medyada şok etkisi yarattı. Haberi duyan herkes yaşadığı büyük acıyı mesajlarında paylaştı.

LEYLA'DAN GELEN ACI HABER SOSYAL MEDYAYI HÜZNE BOĞDU

18 gündür aranan Leyla'nın cansız bedeninin bulunması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları Minik Leyla ile ilgili acı haberi paylaşırken, duydukları üzüntü paylaşımlarına da yansıdı.

Minik Leyla ile ilgili paylaşım yapanlar arasında siyasetçiler ve gazeteciler de vardı.

Pek çok futbol takımının taraftar grubu da minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası büyük üzüntü yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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