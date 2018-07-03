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MİNİK LEYLA, TANINMIŞ FUTBOLCUNUN YEĞENİ ÇIKTI


Minik Leyla, tanınmış futbolcunun yeğeni çıktı
Tarih : 03 Temmuz 2018, 20:00
Puan Ver : Minik Leyla, Tanınmış Futbolcunun Yeğeni Çıktı(8/10)4

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, ailesiyle geldiği dedesinin köyü Bezirhane'de kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in profesyonel futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu öğrenildi. Daha önce 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve son olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor'da futbol oynayan Önder Karaboğa'nın yeğeni Leyla için Amedspor, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Amedspor sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa'nın yeğeni olan küçük Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmış. Hepimizin başı sağolsun" denildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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