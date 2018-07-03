Survivor Şampiyonu Adem Sessizliğini Bozdu! Canlı Yayında İtiraf Etti
Real Madrid, Tarihi Transferi Yalanladı
Polis Müdürü, Adil Öksüz Yakalanmasın Diye Her Filmi Çevirmiş
Minik Leyla Olayında Kahreden 'mavi Kolye' Detayı
Eylül Ve Leyla'nın Acısı Tazeyken 2 Kayıp Çocuk Daha
İstanbul'un Ciğerleri Yanıyor! Ekipler Seferber Oldu
Defne İle Cem Aşkına Demet Akalın'dan Olay Yorum
Rus Ekibinden Gary Rodrigues İçin Dudak Uçuklatan Teklif
Fenerbahçe Taraftarları Kombine İçin Geceden Sıraya Girdi
Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
Fenerbahçe Doğuş'un Yıldızı Nba'e Transfer Oldu
Işın Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Yalvarırım Çözüm Bulun
İşçi Arabulucuda 8 Bin Tl İstedi, Patronu 11 Bin Tl Verdi
Orta Çağ'da Fransa'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neydi?
Fenerbahçe'den Eylül Ve Leyla Çıkışı: Sessiz Kalmayacağız
Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Fbı, Abd'yi Kana Bulamak İsteyen El Kaide Militanını Yakaladı
Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız
Erdoğan Seçim Kriterlerine Uymayan Adayların Üzerini Çiziyor
Çekirge İstilası Nedeniyle Ohal İlan Edildi!

MİNİK LEYLA OLAYINDA KAHREDEN 'MAVİ KOLYE' DETAYI


Minik Leyla olayında kahreden 'mavi kolye' detayı
Tarih : 03 Temmuz 2018, 08:20
Puan Ver : Minik Leyla Olayında Kahreden 'mavi Kolye' Detayı(6/10)2

Ağrı'da 18 gün önce, kaybolan Leyla Aydemir'den (4) dün acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki daha önce arama yapıldığı belirtilen yerde dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü. Öte yandan Leyla'nın dillere destan olan mavi kolyesi boynunda takılıydı.

BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, bayramın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.

15 DAKİKA İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla bir türlü bulunamadı.

KADAVRA KÖPEKLERİ DE ARADI

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Valilik tarafından Leyla'nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm MOBESE kameraları incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" denildi.

OT BİÇEN KÖYLÜ BULDU

Leyla'nın cansız bedeni, daha önce didik didik edilen Bezirhane köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen iki savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA TAKILIYDI

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

YARA İZİ VARDI

Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Dede Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Minik  Leyla  Olayında  Kahreden    Mavi  Kolye    Detayı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER