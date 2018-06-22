Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Olay günü çocuklara şeker dağıtırken görülen ve şüpheli konumundaki beyaz minibüs, polisin sıkı takibi sonucu bulundu. Ağrı'da esnaflık yapan araç sahibinin, bayramın birinci günü eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini belirterek çocuklara da şeker verdiğini doğruladığı bildirildi. Yapılan araştırma da esnafın olayla ilgisinin bulunmadığını belirlenirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EŞİ VE 4 ÇOCUĞU İLE KÖYE GİTMİŞ

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan şüpheli beyaz minibüsün bir esnafa ait olduğu ortaya çıktı. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini ve çocuklara da şeker verdiğini doğrulayan esnafın olayla ilgisi olmadığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını aydınlatan özel ekibin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı. Ayrıca AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide Leyla'yı aradı. Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada