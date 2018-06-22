İzlandalı Oyuncuların Cinsel İlişki Yasağı Kalktı!
'bedelli Askerlik İçin 'çalışma Yaptırıyorum' Deyip Tarih İşaret Etti'
Dünya Kupasında Günün İkinci Maçı Başladı!
Video Hakem Sistemi Neymar'ı Yaktı
İş Merkezinde, Çöp Kutusuna Tuvaletini Yapan Adam Kameraya Yakalandı
Tsk, 6 Günde Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Sahile Vuran Ölü Yunusu Gören Vatandaşlar Telefona Sarıldı
Türkiye'nin Konuştuğu Maganda İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Dünya Kupasında Unutulmayacak Maç! 90+1'deki Gol Çıldırttı
Cübbeli Ahmet Hoca, Tatil Cennetinde Görüntülendi
Ali Özbir'den 'karına Yakışmıyorsun' Diyen Takipçisine Tokat Gibi Cevap
Minik Leyla Her Yerde Aranırken Beyaz Minibüsün Sırrı Çözüldü
Şenol Güneş, Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Futbolcuyu İstedi
Seçime Saatler Kala Muhalefetin Anketçisinden Sürpriz Oran!
Son Dakika! Erdoğan: Bugün Kandil'deyiz, Yarın Gerekirse Sincar'da
Polisin, Selde Mahsur Kalan Vatandaşı Sırtında Taşıdığı Anlar Kamerada
3. Havaalanı İle Birlikte 25 Bin Tl Maaşla Bin Kişi İşe Alınacak
Deniz Baykal, Seyyar Sandıkta Oy Kullanacak
Bakan Özhaseki, İmar Barışı'na Başvuru Sayısının 1 Milyonu Aştığını Açıkladı

Minik Leyla her yerde aranırken beyaz minibüsün sırrı çözüldü

MİNİK LEYLA HER YERDE ARANIRKEN BEYAZ MİNİBÜSÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Son dakika! Ağrı'da kaybolan ve 8 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın kaçırıldığı öne sürülen minibüsün sırrı çözüldü. Aracın sahibi çocuklara şeker dağıttığını doğrularken serbest bırakıldı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Minik Leyla Her Yerde Aranırken Beyaz Minibüsün Sırrı Çözüldü(6/10)2

Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Olay günü çocuklara şeker dağıtırken görülen ve şüpheli konumundaki beyaz minibüs, polisin sıkı takibi sonucu bulundu. Ağrı'da esnaflık yapan araç sahibinin, bayramın birinci günü eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini belirterek çocuklara da şeker verdiğini doğruladığı bildirildi. Yapılan araştırma da esnafın olayla ilgisinin bulunmadığını belirlenirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EŞİ VE 4 ÇOCUĞU İLE KÖYE GİTMİŞ

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan şüpheli beyaz minibüsün bir esnafa ait olduğu ortaya çıktı. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini ve çocuklara da şeker verdiğini doğrulayan esnafın olayla ilgisi olmadığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını aydınlatan özel ekibin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı. Ayrıca AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide Leyla'yı aradı. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Minik  Leyla  Her  Yerde  Aranırken  Beyaz  Minibüsün  Sırrı  Çözüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER