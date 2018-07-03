MİNİK LEYLA CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN KİŞİ BİR KADINMIŞ
Son dakika! Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan minik Leyla'nın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şüphelinin bir kadın olduğu öğrenildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
EMNİYET SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR
Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
GÖZALTINA ALINAN KİŞİ KADIN ÇIKTI
Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi. Habertürk muhabiri Hakan Tunç'un Habertürk TV'de aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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