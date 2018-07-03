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Minik Leyla cinayeti ile ilgili gözaltına alınan kadın serbest!

MİNİK LEYLA CİNAYETİ İLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST!

Son Dakika! Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan minik Leyla'nın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan kadın medyum serbest bırakıldı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 19:50
Puan Ver : Minik Leyla Cinayeti İle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest!(10/10)6

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan minik Leyla'nın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan kadın medyum savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

"MEDYUM" KADIN SERBEST BIRAKILDI

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve "Medyum" olduğunu iddia eden kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve "Medyum" olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alınmıştı.

"KIZINIZ ŞURADA, BURADA"

İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü. Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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