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Minik Ezel'i Diri Diri Yakmak İsteyen Baba: Sanki 30 Kişiyi Öldürdük
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Minik Ezel'i Diri Diri Yakmak İsteyen Baba: Sanki 30 Kişiyi Öldürdük

MİNİK EZEL'İ DİRİ DİRİ YAKMAK İSTEYEN BABA: SANKİ 30 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜK

Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp içinde 1 yaşındaki oğlu Ezel'in de bulunduğu evi kundaklayan Çağlar A., bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Minik Ezel'i Diri Diri Yakmak İsteyen Baba: Sanki 30 Kişiyi Öldürdük(5/10)1

Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp içinde 1 yaşındaki oğlu Ezel'in de bulunduğu evi kundaklayan Çağlar A., bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Çağlar A., gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi. Minik Ezel'in ise hastanenin yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Adana'da cezaevi firarisinin, kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe vermesi sonucu içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cezaevi firarisinin imam nikahıyla yaşadığı Gülben Y'nin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gitti. Gülben Y, Çağlar A'nın gece yanına geldiğini ve daha sonra evden ayrıldığını söyledi.

ANNESİNİN EVİNİ YAKIP KAÇTI

Hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra Çağlar A'nın, annesi Ayşe A. ile Gülben Y'nin kaldığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gittiği bilgisine ulaştı. Bu sırada, cezaevi firarisinin polisler gelmeden önce içeride annesi ve çocuğu bulunduğu halde evi ateşe verdiği öğrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.

YÜZÜ VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan 11 aylık Ezel bebek, ilk müdahale sonrası Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

CANİ BABA YAKAYI ELE VERDİ

Ekipler, yaptıkları incelemede olay yerinden kaçan Çağlar A'nın, Gülben Y'yi yanında götürdüğünü belirledi. Hastanede güvenlik önlemi alan polis, bebeğini ziyarete gelen Çağlar A'yı, Gülben Y. ile yakaladı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Çağlar A., gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi.

Olay yerinden dehşete düşüren kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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