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MİNİK EYLÜL'ÜN KATİLİNİN ÖNCEKİ SUÇU MİDE BULANDIRDI!


Minik Eylül'ün katilinin önceki suçu mide bulandırdı!
Tarih : 02 Temmuz 2018, 16:10
Puan Ver : Minik Eylül'ün Katilinin Önceki Suçu Mide Bulandırdı!(9/10)5

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Ankara'da öldürülen Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili, "Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün" dedi.

AĞIR CEZA HAKİMİ AÇIKLADI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Gülen, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Gülen her canın önemli olduğunun çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"KATİL DAHA ÖNCE KÖPEĞE TECAVÜZ ETMİŞ"

"Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, insanlar, hayvanlar birini diğerinden üstün kılmayacaksın. Biri diğerine hizmet ediyor. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmalı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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