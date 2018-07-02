'MİNİK EYLÜL İSTİSMAR EDİLDİ' İDDİASINA BAKAN'DAN İLK YORUM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da öldürülüp gömülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için "Sosyal medyada bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Cinsel istismarın olup olmadığı henüz netlik kazanmadı" dedi.
Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir" dedi.
"CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI HENÜZ NETLİK KAZANMADI"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı
- Yks'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok
- Zehirli Mantar Dede İle İki Torununu Hayattan Kopardı
- Kahreden Haber! Silah Kazasında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
- Kayseri Develi'de 6 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismar İlçeyi Ayağa Kaldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
- Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
- 50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!
Bu Haberle İlgili Yorumlar