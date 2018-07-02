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'minik Eylül İstismar Edildi' İddiasına Bakan'dan İlk Yorum
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'Minik Eylül istismar edildi' iddiasına Bakan'dan ilk yorum

'MİNİK EYLÜL İSTİSMAR EDİLDİ' İDDİASINA BAKAN'DAN İLK YORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da öldürülüp gömülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için "Sosyal medyada bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Cinsel istismarın olup olmadığı henüz netlik kazanmadı" dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 10:50
Puan Ver : 'minik Eylül İstismar Edildi' İddiasına Bakan'dan İlk Yorum(7/10)3

Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir" dedi.

"CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI HENÜZ NETLİK KAZANMADI"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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