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Minik Eylül İçin Katil Zanlısının Bahçesinde Kahreden Hareketlilik
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Minik Eylül için katil zanlısının bahçesinde kahreden hareketlilik

MİNİK EYLÜL İÇİN KATİL ZANLISININ BAHÇESİNDE KAHREDEN HAREKETLİLİK

Ankara'da kaybolan minik Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen şahsın üzerinde bulunan kan lekesi, Eylül'ün ailesinden alınan DNA örnekleriyle bire bir uyuştu. Ceset arama köpeğiyle zanlının evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Minik Eylül İçin Katil Zanlısının Bahçesinde Kahreden Hareketlilik(6/10)2

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır" dedi. Kayıp minik Eylül'den maalesef kötü haber geldi. Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen şahsın üzerinde bulunan kan lekesi Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örnekleriyle bire bir uyuştuğu anlaşıldı. Zanlının evinde ve bahçesinde inceleme yapması için ceset arama köpeği getirildi.

"EYLÜL YAĞLIKARA OLAYI AYDINLATILMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

ACILI BABA: ŞU AN BİR BİLGİ YOK

Kayıp Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara, kızı için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından basın mensuplarına konuştu. Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat 'Ben kendim bilgilendireceğim seni' dedi. Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi. Bu arada Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer köye gelerek, baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.

DNA'SI UYUŞTU

Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen şahsın üzerinde bulunan kan lekesi Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örnekleriyle bire bir uyuştuğu anlaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA CESET ARAMA KÖPEĞİ DE KATILDI

Eylül Yağlıkara'nın (8) bulunması için köyde arama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yağlıkara ailesinin oturduğu eve yaklaşık 50 metre ileride bulunan ve olayla ilgili tutuklanan zanlı Uğur K.'nin evinin bahçesinde Emniyet ve AFAD'a ait ceset arama köpeği tarafından çalışma yapıldı. Çalışmada evin bahçesi didik didik aranırken, eğitimli köpek de evin içini aradı. Ekiplerin evin bahçesinde çalışmaları devam ediyor.

5 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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