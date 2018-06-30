Minik Eylül Cinayetine Ak Parti'den Sert Açıklama: Sıfır Tolerans Gösterilecek
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Minik Eylül Cinayetine AK Parti'den Sert Açıklama: Sıfır Tolerans Gösterilecek

MİNİK EYLÜL CİNAYETİNE AK PARTİ'DEN SERT AÇIKLAMA: SIFIR TOLERANS GÖSTERİLECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu. Çalık, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" ifadelerini k

Tarih : 30 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Minik Eylül Cinayetine Ak Parti'den Sert Açıklama: Sıfır Tolerans Gösterilecek(7/10)3

Tüm Türkiye'yi kahreden vahşet ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK DİREĞİNİN DİBİNDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve bir haftadır her yerde aranan küçük Eylül'den kara haber geldi. Küçük Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün evinin bulunduğu Uzunbeyli Mahallesi'ne götürülecek.Küçük kızın cenazesi, yarın Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

"TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR VAKA"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka, tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır" diye konuştu.

MİNİK LEYLA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."

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Kaynak: haberinburada



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