Siirt'te, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çocuk, olaydan yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi. Olay anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUK ANİDEN YOLA FIRLADI

Olay, merkez Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde 19 Mayıs akşamı meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü çocuğu son anda fark etti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYONU KIRIP AĞACA ÇARPTI

Sürücünün direksiyon kırıp kaldırıma çıktığı otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almazken, yere düşen çocuk çevredekiler tarafından kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Ağaca çarpan otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada