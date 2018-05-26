Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler
Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek
Fırat Arslan, Dünya Şampiyonluğu İçin Dövüşecek
Polis Otosunda Tecavüz Davası Görüldü, Taraflar Birbirini Yalanladı
Görevden Alınan Cerrahpaşa Dekanı İle İlgili Yök'ten İlk Yorum
İstanbullular Şemsiyelerinizi Unutmayın! Sağanak Yağış Geliyor
Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Taraftarlar Birbirine Girdi
İtalyan Ekibi Udinese, Tudor'un Yerine Prandelli'yi Getirmenin Planlarını Yapıyor
Sevgilisiyle Tartışan Liseli Genç Kız, Kaldığı Yurdun İkinci Katından Atlayıp İntihar Etti
Sel Felaketi Bir Köyü Harabeye Çevirdi
Pankart Kavgası Kanlı Bitti, Vekil Adayı Hastanelik Oldu
İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 3 Ölü
Arkadaşını Bıçaklayan Genç, Gözaltına Alınmamak İçin Kendini Kesti
Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti
Denizli Kale Belediyesinin Başkanı İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı
Cinnet Getirip Kızlarını Öldüren Anne: Eşimin Ve Ailesinin Yaptıkları Sebep Oldu
Çorumda Mezar Başında Ağlayan Genç Kız Kaçtı, Görevliler Kovaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 180 Milyon Metrekarelik Dev Proje!

Minibüs şoförü Facebook'tan canlı yayındayken kamyonla çarpıştı: 9 ölü

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ FACEBOOK'TAN CANLI YAYINDAYKEN KAMYONLA ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ

Macaristan'ta bir şoför, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü(6/10)2

Macaristan'da bir minibüs şoförü, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı, 9 kişi hayatını kaybetti. Canlı yayın sırasında tehlikeli bir sollama yapan şoförün kullandığı minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.

HASATTAN DÖNEN ÇİFTÇİLER VARDI

Şoförün Facebook yayınına ait görüntülerde, kazadan hemen önce olanlar yer alıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre minibüste hasattan dönen çiftçiler bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Minibüs  Şoförü  Facebook  Tan  Canlı  Yayındayken  Kamyonla  Çarpıştı  9  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER