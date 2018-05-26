MİNİBÜS ŞOFÖRÜ FACEBOOK'TAN CANLI YAYINDAYKEN KAMYONLA ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Macaristan'ta bir şoför, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.
Macaristan'da bir minibüs şoförü, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı, 9 kişi hayatını kaybetti. Canlı yayın sırasında tehlikeli bir sollama yapan şoförün kullandığı minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.
HASATTAN DÖNEN ÇİFTÇİLER VARDI
Şoförün Facebook yayınına ait görüntülerde, kazadan hemen önce olanlar yer alıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre minibüste hasattan dönen çiftçiler bulunuyordu.
Kaynak: haberinburada
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