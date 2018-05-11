Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Milyon dolarlık ligde büyük skandal! Yamalı forma ile oynadı

MİLYON DOLARLIK LİGDE BÜYÜK SKANDAL! YAMALI FORMA İLE OYNADI

Çin Süper Liginde burnu kanayan futbolcunun formasını değiştirmesi istendi. Ancak 5 numaralı yedek bir forma olmadığı için tecrübeli futbolcu oyuna yamalı forma ile devam etmek zorunda kaldı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Milyon Dolarlık Ligde Büyük Skandal! Yamalı Forma İle Oynadı(8/10)4

Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında, deplasman ekibinin stoperi Zhang Linpeng'in burnu kanadı.

Hakem, üstü başı kan içinde kalan Çinli futbolcunun formasını değiştirmesini istedi.

Ancak ekibin malzemecileri ellerinde başka 5 numaralı forma olmadığını söyleyince ortalık karıştı.

FORMAYI YAMA YAPTILAR

Çözüm arayan malzemeciler 15 numaraları formanın üzerindeki 1 rakamını yamayla kapatarak Linpeng'e giydirdi.

Yamalı formayı giyen oyuncunun görüntüsü bütün dünya basınına konu olurken Guangzhou Evergrande kulübü malzemeci çalışanlarına kulübün imajına zarar verdikleri gerekçesiyle ceza verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milyon  Dolarlık  Ligde  Büyük  Skandal  Yamalı  Forma  İle  Oynadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER