MİLLİLERDEN GOLLÜ BERABERLİK
A Milli Futbol Takımımızın Tunus ile oynadığı hazırlık maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlılarımız golleri Cenk ve Çağlar Söyüncü'den geldi.
A Milli Futbol Takımı, İsviçre'nin Cenevre kentinde Tunus ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçip 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
GOLLER ÇAĞLAR VE CENK'TEN GELDİ
Milli Takımımızın gollerini 54'te penaltıdan Cenk Tosun ve 90'da Çağlar Söyüncü kaydetti. Çağlar'ın son dakikadaki golünden sonra sahaya taraftarlar girdi. Bunun üzerine hakem Fedayi San son düdüğü çalıp maçı bitirdi.
Tunus'un golleri 56'da Anice Badri ve 79'da Ferjani Sassi'den geldi.
CENK TOSUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 61. dakikasında tribündeki birkaç kişiyle tartışma yaşan Cenk Tosun kırmızı kart gördü.
Kaynak: haberinburada
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