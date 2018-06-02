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MİLLİ TAKIMIN, TUNUS'LA OYNADIĞI MAÇTA SAHA KARIŞTI!


Milli Takımın, Tunus'la oynadığı maçta saha karıştı!
Tarih : 02 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!(8/10)4

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsviçre'de 2018 Rusya Dünya Kupası'na katılacak olan Tunus ile 27 yıl sonra hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

HAKEM OYUNCULARI SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ

90. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği gol sonrası taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Ardından hakem maçın bitmesine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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