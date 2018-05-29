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Milli Takımda Abdülkadir Ömür Sakatlığı Sebebiyle Kadrodan Çıkarıldı

MİLLİ TAKIMDA ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım kadrosunda yer alan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Milli Takımda Abdülkadir Ömür Sakatlığı Sebebiyle Kadrodan Çıkarıldı(8/10)4

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçlara dek iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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