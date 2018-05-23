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Milli Takıma kötü haber! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

MİLLİ TAKIMA KÖTÜ HABER! YILDIZ FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı(8/10)4

A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İRANİ TUNUS VE RUSYA MAÇLARI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

A Milli Takım, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Bu önemli karşılaşmalar öncesinde ise kırmızı-beyazlı takımda Hakan Çalhanoğlu şoku yaşandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Çalhanoğlu'nun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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