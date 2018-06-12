MİLLİ TAKIM, HOLLANDA'YA 3-2 MAĞLUP OLDU
2018 FIVB Voleybol Uluslar Liginde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Hollanda'ya 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena'da oynanan mücadelede rakibine 11-25, 29-31, 25-16, 25-20 ve 10-15'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.
MİLLİ TAKIM, 13 MAÇTA 4 KEZ MAĞLUP OLDU
Milli takım, bu sonuçla organizasyonda oynadığı 13 maçta 4. kez mağlup oldu.
A Milli Takım, 2018 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde yarın TSİ 21.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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