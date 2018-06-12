Süper Lig Ekibinden Selçuk Şahin Bombası!
Erdoğan'dan Sürpriz Kıraathane Ziyareti! Türk Kahvesi İkram Edildi
Cnn Türk'te Yaprak Dökümü! Ünlü Sunucunun İşine Son Verildi
Mühendisliği Bıraktı, 1000 Kadın İle Birlikte Oldu!
Erdoğan'dan Yerli Otomobil Paylaşımı: 50 Milyar Avro Katkı Sağlayacak
Şii Lider Sadr'dan Sürpriz Haşdi Şabi Hamlesi!
Muharrem İnce Youtuber Oldu: Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın
Ukrayna Devlet Başkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi: Rehineleri Kurtarın
Galatasaray'dan Radamel Falcao Bombası!
Milli Takım, Hollanda'ya 3-2 Mağlup Oldu
Resmi Açıklama Geldi: Galatasaray İle Görüştük
Fenerbahçe'nin Fernandao Transferinden Kazandığı Para Ortaya Çıktı
İlçe Merkezine İnen Domuzlar Vatandaşların İlgi Odağı Oldu
Çiftçiye Müjde! Şeker Pancarının Alım Fiyatı Belli Oldu
Trump Tarihi Görüşme Sonrası İlk Adımı Attı: Durduracağız
Kayserispor'a İmza Atan Bilal Başacıkoğlu'ndan Beşiktaş İtirafı
Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Eskişehirspor'a Ziyaret
Uyuyan Sürücü Kontrolünü Kaybedince Aracın Camından Yola Fırladı
Ve Okay Yokuşlu İmzayı Attı!
Abd Savaş Uçakları, Pkk'lı Teröristlere İsyan Eden Köyü Bombaladı

Milli Takım, Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu

MİLLİ TAKIM, HOLLANDA'YA 3-2 MAĞLUP OLDU

2018 FIVB Voleybol Uluslar Liginde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Hollanda'ya 3-2 yenildi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Milli Takım, Hollanda'ya 3-2 Mağlup Oldu(8/10)4

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena'da oynanan mücadelede rakibine 11-25, 29-31, 25-16, 25-20 ve 10-15'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.

MİLLİ TAKIM, 13 MAÇTA 4 KEZ MAĞLUP OLDU

Milli takım, bu sonuçla organizasyonda oynadığı 13 maçta 4. kez mağlup oldu.

A Milli Takım, 2018 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde yarın TSİ 21.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Takım  Hollanda  Ya  3-2  Mağlup  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER