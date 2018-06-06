Milli güreşçi Kerem Kamal, İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Milli güreşçimiz Kerem Kamal, İstanbul'da düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazandı.

Öte yandan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlarda iki milli da sporcu finale çıktı.

ORGANİZASYON 10 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen, 10 Haziran'da sona erecek organizasyonun üçüncü gününde kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Milli sporculardan Evin Demirhan ve Buse Tosun adını finale yazdırırken, Elif Yanık bronz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: haberinburada