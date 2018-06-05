Erdoğan, Halkın İdam Çağrısına Yanıt Verdi: Bana Gelirse Ben Bunu Onarım
Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Erbakan Hocanın Kemikleri Sızliyeah!
Dünya Bankası, Türkiye'ye İlişkin Büyüme Beklentilerini Değiştirdi
İsrail-Arjantin Hazırlık Maçı Protestolar Nedeniyle Ertelendi
Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İtibara Geçen Kimse Olmadı
Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
Sırp Tenisçi Djokovic, Fransa Açık'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında
Mircea Lucescu'dan Medya Eleştirisi: Bizimle Kisme İlgilenmiyor
Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Başkan, Dört Oyuncusuna Kırmızı Kart Gören Hakeme Saldırdı
Milli Takıma Yunus Mallı'nın Golü Yetmedi!
Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul Kararı Aldı
Barcelona, Messi'nin Önerdiği Yıldızı Transfer Ediyor
Muharrem İnce, Trt'ye Yüklendi: Sadakanıza İhtiyacım Yok

Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İtibara Geçen Kimse Olmadı

MİLLİ FUTBOLCU YUNUS MALLI: BİZİMLE İTİBARA GEÇEN KİMSE OLMADI

Milli futbolcu Yunus Mallı, Rusya maçının ardından Galatasaray'a transfer olacağına dair çıkan haberlerle ilgili, "Bizimle iletişime geçen kimse olmadı" dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İtibara Geçen Kimse Olmadı(10/10)6

Rusya ile 1-1 sonuçlanan hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım ile ilk golünü atan Yunus Mallı, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

"BU FORMAYI GİYMEK BİR ONUR"

Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, "Maçın başlarında baya zorlandık. Rus takımı fena oynamadı. Topa daha çok hakimlerdi. İkinci yarı daha iyiydik. Topu kendi alanımızda tutmayı başardık. Öne doğru birkaç pozisyon bulduk. Benim de gol atmam güzel oldu. Milli Takım ile ilk golüm oldu. Zaten Milli formayı giymek bir onur. İnşallah devamı gelir." dedi.

"GİDEMEMEK BİZİM SUÇUMUZ"

Dünya Kupası'nda olamadıkları için üzgün olduklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz için, tüm ülke olarak burada olmamamız çok üzücü. Bizim suçumuz ama gidememek. Yeni bir yapılanma için yeni bir takım oluşturuyoruz. İnşallah sonraki turnuvalarda Türkiye katılacaktır." diye konuştu.

"TRANSFER HABERLERİNİ BEN DE DUYDUM"

Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları hakkında da konuşan Yunus Mallı, "Ben de haberleri duydum ama bizimle itibara geçen kimse olmadı. Transferi zaman gösterir. Şu an söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Futbolcu  Yunus  Mallı  Bizimle  İtibara  Geçen  Kimse  Olmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER