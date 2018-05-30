MİLLİ FUTBOLCU KAAN AYHAN, FORTUNA DÜSSELDORF'LA 2021'E KADAR ANLAŞTI
Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın 2019'da bitecek olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
2015 yılından beri milli formayı terleten Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf tarafından yapılan açıklamada, "23 yaşındaki oyuncumuz Kaan Ayhan'in mukavelesi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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