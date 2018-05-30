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Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı

MİLLİ FUTBOLCU KAAN AYHAN, FORTUNA DÜSSELDORF'LA 2021'E KADAR ANLAŞTI

Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı(6/10)2

Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın 2019'da bitecek olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

2015 yılından beri milli formayı terleten Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf tarafından yapılan açıklamada, "23 yaşındaki oyuncumuz Kaan Ayhan'in mukavelesi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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