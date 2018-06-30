MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLACAĞI KONUŞULAN YUSUF TEKİN KİMDİR? İŞTE HAKKINDA MERAK EDİLEN DETAYLAR
Milli Eğitim Bakanı olabileceği yönünde yorumlar yapılan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin kimdir? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Temmuz'da açıklayacağı yeni kabine şekillenmeye başladı. Erdoğan'ın oluşturacağı Bakanlar Kurulu'nda sürpriz isimler var. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanı olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.
PROFESÖR OLMAYA 6 AYLIK SÜRESİ KALMIŞTI
Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum (Tortum) da doğdu. İlköğrenimini Rize İslam Paşa İlkokulu'nda orta öğrenimini Rize İmam Hatip Lisesi ´de tamamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı. 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı. Hoca olarak devam etmiş olsaydı Prof. unvanı almaya 6 aylık süresi kalmıştı.
ÇALIŞMALARI, MAKALELERİ, KİTAPLARI
Doç. Dr. Yusuf TEKİN üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında 19. Yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, Türk siyasal hayatı, Türk demokrasi tarihi, seçim sistemleri, anayasalar, insan hakları alanında dersler ve konferanslar verdi. Bu konularda yayınlanmış kitapları, akademik dergilerde, gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Eğitimle ilgili alanlarda yaptığı faaliyetler şunlardır: Çalıştığı üniversitelerde Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Türk İdare Tarihi, Siyaset Bilimi, Çağdaş Devlet Sistemleri, Modernlesme, Türk Siyasal Hayati, Çağdaş Siyasi Akımlar, İnsan Hakları gibi lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Siyaset Bilimi, Kimlik ve Vatandaşlık, Demokrasi ve Demokratikleşme, Anayasalar ve anayasaların yapım süreci, Modernleşme ve 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasal Hayati, Seçimler ve Seçim Sistemleri, Türk Siyasal Hayati, Siyasal Kurumlar gibi konularda akademik dergilerde, haftalık dergilerde ve gazetelerde makaleler yayınladı, kitaplar yazdı.
SİYASİ HAYATI
2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ardından 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Doç. Dr. Yusuf TEKİN halen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine devam etmektedir. Siyaset Üyesi olduğu ve görev üstlendiği ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları şunlardır:
Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma (Siyasallılar) Vakfı, Liberal Düşünce Topluluğu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Türk Sosyal Bilimler Derneği,Cihannüma
ÖZEL HAYATI
Doç. Dr. Yusuf TEKİN evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Kaynak: haberinburada
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