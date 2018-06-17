Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
Yağmur Sonrası Ortaya Çıktılar! Mahalleli Neye Uğradığını Şaşırdı
Muharrem İnce'nin Erotik Şiirleri Ortaya Çıktı!
Bayram İzninde Tatil Beldesine Akın Ettiler! Günlük 700 Bin Kişi
Ramazan Bayramı Tatili Bitti, Trafik Çilesi Bitmedi!
Adriana Lima'nın Brezilya Formalı Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Şehir Hastaneleri İle İlgili İddialara Bakanlık Son Noktayı Koydu
İnce'nin Seçim Günü Oyunu Kullandıktan Sonra Yapacağı İlk İş Belli Oldu
Kenan Sofuoğlu, İtalya'da Seçmenlerle Buluştu
Hernan Crespo'dan Messi İçin Olay Yorum!
Mattis'e Türkiye'yi Kızdıracak Mektup: F-35'leri Vermeyin
Ak Parti'nin Yenikapı'daki Mitingine Kaç Kişinin Katıldığı Belli Oldu
Füze Taşıyan Rus Savaş Gemileri Akdeniz'e Giriş Yaptı!
39 Yaşındaki Marquez, Dünya Kupası Tarihine Geçti!
Favori Brezilya, İsviçre'ye Diş Geçiremedi
Bayram Ziyaretinden Dönen Anne Evinin Kapısını Açınca Yıkıldı!
Milli Bilardocu Semih Saygıner Finalde Yıkıldı!
Erdoğan'dan Mega Endüstri Bölgeleri Müjdesi! 100 Bin Kişiye İş İmkanı
Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van Merkez'de Deprem Meydana Geldi
Karaman'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, En Az 20 Yaralı

Milli bilardocu Semih Saygıner finalde yıkıldı!

MİLLİ BİLARDOCU SEMİH SAYGINER FİNALDE YIKILDI!

Semih Saygıner, 2018 3 Bant Dünya Kupası finalinde Hollandalı Dick Jaspers'a mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada noktaladı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Milli Bilardocu Semih Saygıner Finalde Yıkıldı!(9/10)5

Semih Saygıner, 2018 3 Bant Dünya Kupası finalinde Hollandalı Dick Jaspers'a yenildi ve turnuvayı ikinci sırada noktaladı.

2018 3 Bant Dünya Kupası, Belçika'nın Blankenberge şehrinde 11-17 Haziran arasında düzenlendi. Dünya Kupası'nın son gününde finalde mücadele eden Saygıner, Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a yenilerek ikinci oldu.

SEMİH SAYGINER RAKİBİNE 40-33 YENİLDİ

2018 3 Bant Dünya Kupası'nda mücadale eden Semih Saygıner, grup maçlarında Danimarkalı Tonny Carlsen ve Hollandalı Van Beers'ı geride bırakıp, grup lideri olarak ana tabloya kaldı. 32 kişilik Dünya Kupası ana tablo ilk maçında 2018 Genel Klasman Dünya 3 numarası İtalyan Marco Zanetti'ye karşı 40-19 galip gelen Semih Saygıner, 1/8 maçında ise ev sahibi Belçikalı oyuncu Eddy Leppens'i 40-39 skorla eledi. Çeyrek final maçında İspanyol rakibi Juan David Zapata Garcia'yı 40-15 skorla yenen Saygıner yarı finale kaldı. Bugün gerçekleşen yarı final maçında ise Yunan rakipi Nikos Polychronopoulos'u 40-39 mağlup eden Türk bilardosunun efsane ismi Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı. Saygıner finalde ise Hollandalı Dick Jaspers ile karşı karşıya geldi. Saygıner, Jaspers'a 40-33 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Bilardocu  Semih  Saygıner  Finalde  Yıkıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER