24 Haziran seçimleri için tüm partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Listelere girmeyi başaran adaylar, seçim çalışmalarında ortalama 50 bin lira harcayacak.



24 Haziran seçimleri için tüm partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Listelere girmeyi başaran adaylar şimdi ise seçilmek için çalışacaklar. Tabi bu çalışmanın da bir maliyeti var. Bir milletvekilinin seçime kadar ortalama 50 bin TL harcadığı tahmin ediliyor.



EN ÇOK PARA BAYRAKLARA HARCANACAK



Bu harcamaların içinde kartvizitler, afiş-poster ürünleri, bayrak, el ilanı ve balon baskı gibi bir çok kalem bulunuyor. Adayların en çok harcama yapacağı kalemler ise sokaklara asılacak bayraklar olarak öne çıkıyor. Basılacak ürün sayısı artıkça ödenecek miktar da artıyor.



ADAYLARIN NE KADAR BÜTÇE AYIRMASI GEREKİYOR?



100 kadar ürün gamından minimum 15 ürün çeşidi düşünüldüğünde bir adayın 30 ila 60 bin TL gibi bir meblağ harcaması gerekiyor.























Kaynak: haberinburada



