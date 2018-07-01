MİLLETLER LİGİ FİNALİNDE TÜRKİYE, ABD'YE YENİLEREK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi ve 2. oldu.
Maça hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti 25-17 önde tamamladı. 2. sette Amerika Birleşik Devletleri üstün olan taraftı. Üst üste sayılar bulan Amerika, seti 25-22 kazandı ve skoru eşitledi.
2-1 ÖNE GEÇTİK
3. sete ise Ay Yıldızlar hızlı başlamasına karşın, setin sonlarında Amerika oyuna ortak oldu. Birleşik Amerika önce 22-16'dan gelir geldi ardından da 4 kez set sayısı kullandı. Filenin sultanları rakibe oyun şansı vermedi ve kullandığı ilk set sayısında sonuca giderek, 3. seti 28-26 kazanarak 2-1 öne geçti.
4. sette Amerika üstünlüğü vardı. Amerika, başından sonuna kadar etkili bir oyun sergilediği seti 25-15 kazandı ve maça tutundu: 2-2.
KARAR SETİNE İYİ BAŞLADIK AMA OLMADI
Karar setine iyi başlayan Milliler 2-0 öne geçti. Ancak üst üste 5 sayı alan Amerika, üstünlüğü ele geçirdi. Ay Yıldızlar'ın oyuna ortak olma isteğine Amerika Birleşik Devletleri izin vermedi ve karar setini de 15-7 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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