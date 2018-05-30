MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR MU? KILIÇDAROĞLU İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU: İTTİFAKIN İPTALİ İÇİN GİTMEDİK
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ittifakın iptali için AYM'ye gitmedik. Sandığın taşınması için AYM'ye gittik. İttifakın iptali söz konusu değil." dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu Habertürk'e konuştu. Kılıçdaroğlu, "Biz ittifakın iptali için AYM'ye gitmedik. Sandığın taşınması için AYM'ye gittik. İttifakın iptali söz konusu değil" dedi.
"İTTİFAKIN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin AYM başvurusu ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Ömer Topsakal'a konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali söz konusu değil. Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk" diye ekledi.
AYM KARARI SEÇİMİ ETKİLEMEYECEK
AK Partili Mustafa Şentop da katıldığı bir programda, AYM, kararının seçimi etkilemeyeceğini, YSK'nın gerekli düzenlemeyi yapacağını dile getirmişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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