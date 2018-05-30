İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın
Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
Barcelona Transfer Uzmanını İstiyor
Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Ysk'dan Hdp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş İçin Kritik Karar!
İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
Taraftarın Tepkisi İşe Yaradı, Göztepe Kombinede İndirime Gitti
Ünlü Futbolcu Fernando Torres, Japonya'ya Transfer Oldu
Sivasspor'da Tamer Tuna Dönemi Resmen Başladı
5 Kişilik Aileyi Yakarak Katleden Zanlılar İçin Rekor Hapis İstendi!
Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
Karısını Döven Koca Vatandaşlardan Öldüresiye Dayak Yedi
Milli Futbolcu Okan Kocuk, Ailevi Problemleri Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı
Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı
Hdp'nin 1. Sıraya Koyduğu Adayı Serbest Bırakıldı
Süper Ligde Beklenmedik Ayrılık
Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı

Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik

MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR MU? KILIÇDAROĞLU İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU: İTTİFAKIN İPTALİ İÇİN GİTMEDİK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ittifakın iptali için AYM'ye gitmedik. Sandığın taşınması için AYM'ye gittik. İttifakın iptali söz konusu değil." dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik(10/10)6

CHP lideri Kılıçdaroğlu Habertürk'e konuştu. Kılıçdaroğlu, "Biz ittifakın iptali için AYM'ye gitmedik. Sandığın taşınması için AYM'ye gittik. İttifakın iptali söz konusu değil" dedi.

"İTTİFAKIN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin AYM başvurusu ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Ömer Topsakal'a konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali söz konusu değil. Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk" diye ekledi.

AYM KARARI SEÇİMİ ETKİLEMEYECEK

AK Partili Mustafa Şentop da katıldığı bir programda, AYM, kararının seçimi etkilemeyeceğini, YSK'nın gerekli düzenlemeyi yapacağını dile getirmişti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Millet  İttifakı  Dağılıyor  Mu  Kılıçdaroğlu  İddialara  Son  Noktayı  Koydu  İttifakın  İptali  
İçin  Gitmedik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER