Fenomen Çiftten Üzücü Haber! Ayrılıyorlar
Trabzonspor'da Yerli Hoca Harekatı Resmen Başladı!
Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!
Beşiktaş'ta Kıyıya Yanaşan Tekne İskeleye Çarptı: 3 Yaralı
Füze Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Hakkında İlk Açıklama!
Hoparlör, Çiftin Özel Sohbetini Kaydedip Arkadaşlarına Gönderdi
Türkiye Ve Abd Menbiç İçin Yol Haritasını Belirledi!
Mhp'nin Seçim Beyannamesinin Detayları Belli Oldu: Genel Af Ve Sınavsız Üniversite
Meteoroloji Uyardı! Yurt Genelinde Hafta Sonu Yağış Bekleniyor
Cenazelere Bile Dokunamıyorlar, Yakalananın Kurtulma Şansı Yok
Putin'den Abd'ye S-400 Çıkışı: Erdoğan'a Baskı Onu Cesaretlendirir
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Fenerbahçe Doğuş Zorlanmadan Yarı Finalde!
Bakan Müjdeyi Verdi: 10 Güne Kadar Rahatladığımızı Göreceksiniz!
Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
Erdoğan Geleneği Bozmadı, Startı 'nene Hatun' Diyarından Verecek
Fetö'nün İtü Yapılanması Davasında Sanıklara Ceza Yağdı
26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
Almanya'dan Çok Tartışılacak Karar: Hdp İçin Yasağı Deldiler
Sel Sularına Kapılan Kamyonet Böyle Sürüklendi

MHP'nin Seçim Beyannamesinin Detayları Belli Oldu: Genel Af ve Sınavsız Üniversite

MHP'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU: GENEL AF VE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

MHP'nin seçim beyannamesindeki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Beyannamede en dikkat çeken detay, genel af ve sınavsız üniversite vaadi oldu.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Mhp'nin Seçim Beyannamesinin Detayları Belli Oldu: Genel Af Ve Sınavsız Üniversite(7/10)3

Anadolu Ajansı'nın haberine göre MHP'nin seçim beyannamesinde, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma, sınavsız üniversite ile ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlar bulunuyor. MHP "Cumhur İttifakı" sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

"KADER MAHKUMLARINA" AF

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaatlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mhp  Nin  Seçim  Beyannamesinin  Detayları  Belli  Oldu  Genel  Af  Ve  Sınavsız  
Üniversite    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER