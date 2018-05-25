MHP'nin seçim beyannamesindeki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Beyannamede en dikkat çeken detay, genel af ve sınavsız üniversite vaadi oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre MHP'nin seçim beyannamesinde, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma, sınavsız üniversite ile ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlar bulunuyor. MHP "Cumhur İttifakı" sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

"KADER MAHKUMLARINA" AF

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaatlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

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Kaynak: haberinburada