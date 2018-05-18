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MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı!

MHP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI!

MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 27'nci Dönem milletvekili aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 08:10
Puan Ver : Mhp'nin Milletvekili Aday Listesi Açıklandı!(6/10)2

Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

ANKARA 1.BÖLGE 1. SIRA MEVLÜT KARAKAYA'NIN

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aaday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

YARDIMCILAR İSTANBUL'A YAZILDI

İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1'inci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2'nci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3'üncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

HASAN KALYONCU İZMİR'DEN ADAY

İzmir'de ilk 3 sıralarda; 1'inci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2'nci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

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Kaynak: haberinburada



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