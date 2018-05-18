MHP'NİN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM OLDU?
MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP İstanbul milletvekili aday listesi...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27.dönem milletvekili seçimlerine ilişkin milletvekili aday listesini açıkladı. Böylelikle MHP milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP İstanbul milletvekili aday listesi...
MHP 27. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
İSTANBUL1
AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU -MESLEĞİ
1. EDİP SEMİH YALÇIN - YÜKSEK LİSANS - AKADEMİSYEN
2. İZZET ULVİ YÖNTER - ÜNİVERSİTE - YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3. MEHMET BÜLENT KARATAŞ - LİSE - İŞADAMI
4. NEVZAT ÜNLÜTÜRK - ORTAOKUL - İŞADAMI
5. GÜLBEYHAN SAYLAĞ - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
6. HATİCE AKKAYA - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
7. AHMET TURAN HOCAOĞLU - DOKTORA - ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8. MEHMET FATİH ÖZDEMİR - YÜKSEK LİSANS - AVUKAT
9. ABDULAZİZ AYDOĞDU - ÜNİVERSİTE İŞADAMI
10. ZEKİ YUSUFOĞLU - ORTAOKUL - İŞADAMI
11. MÜCAHİT GÜNGÖR -YÜKSEK LİSANS - MEMUR
12. KAMİL AYIRIM -ÜNİVERSİTE- ECZACI
13. MURAT ŞAHİN -ORTAOKUL- DİŞ TEKNİSYENİ
14. CİHAN TUFAN -ÜNİVERSİTE- AVUKAT
15. MUSTAFA AKGÜN- LİSE- İŞADAMI
16. ÖMER FARUK GÜNGÖR -YÜKSEK LİSANS- İŞADAMI
17. YUNUS EMRE DURMUŞ - LİSE -MÜTEAHHİT
18. ALİ YILMAZ -ÜNİVERSİTE- MÜTEAHHİT
19. FATİH KAYA -LİSE -YÖNETİCİ
20. ŞÜKRÜ ŞİMŞEK - YÜKSEK LİSANS - ÖĞRETMEN
21. HAKAN ARIKAYA - ÜNİVERSİTE - İÇ MİMAR
22. İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI - ORTAOKUL - ESNAF
23. SALİH BALAK - ÜNİVERSİTE - BANKACI
24. HAKAN YILMAZ - ÜNİVERSİTE - MALİ - MÜŞAVİR
25. KADİR CAN KARATAŞ - YÜKSEK LİSANS - AVUKAT
26. HAKAN YALÇIN -ÜNİVERSİTE - AVUKAT
27. FATİH DEĞİRMENCİ -ÜNİVERSİTE -İNŞAAT MÜHENDİSİ
28. TARIK TOPÇUOĞLU- ÜNİVERSİTE -ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29. YILMAZ TİRYAKİ- ÜNİVERSİTE- AVUKAT
30. ŞAHİN GÜRZ- ÜNİVERSİTE- MİMAR
31. CEM ÖZKAVCI- LİSE- İŞ ADAMI
32. YUSUF ÇİFTÇİ -ÜNİVERSİTE -TURZİM-OTELCİLİK
33.. HASAN DEMİR- İLKOKUL- EMEKLİ
34. NURETTİN TURAN -ORTAOKUL- MÜTEAHHİT
35 .CÜNEYT ILGİN -LİSE -MÜTEAHHİT
İSTANBUL2
AD - SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEĞİ
1. CELAL ADAN -ÜNİVERSİTE -ORMAN YÜKSEK MÜH./ İŞ ADAMI
2. CEMAL ÇETİN- ÜNİVERSİTE -JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3. NUR TUĞBA AKTAY -ÜNİVERSİTE- ÖĞRETMEN
4. MURAT KOTRA- ORTAOKUL- İŞADAMI
5. NİYAZİ PAKSOY -ÜNİVERSİTE- AVUKAT
6 .SELAMİ ŞİŞMAN -LİSE- İNŞAATÇI
7 .FÜSUN KAYAN ARDAMAR -YÜKSEK LİSANS -TURİZM/OTELCİLİK
8. MURAT ŞEKERLİ- ÜNİVERSİTE -AVUKAT
9. AHSEN MELİKE FIÇICI -LİSE- İŞLETMECİ
10. EDA YILMAZ -LİSE- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11. ZEKİ SEVEROĞLU -DOKTORA -ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
12. GÜLLÜ YENER -ORTAOKUL- SERBEST
13. AYDIN KAYA- ÜNİVERSİTE- İŞADAMI
14 .SERKAN CİHAN -LİSE -YÖNETİCİ
15. BAHATTİN AYKUT- İLKOKUL- ESNAF
16. FİKRET YILDIRIM- DOKTORA -AVUKAT
17. MEHMET FURKAN CEBECİ -ÜNİVERSİTE- AVUKAT
18. HEDİYE ŞEN -ÜNİVERSİTE- HALKLA İLİŞKİLER
19 UFUK TANDOĞAN- İLKOKUL- ESNAF
20 HİLAL EDA BÜLBÜL- ÜNİVERSİTE -AVUKAT
21 FİLİZ GEGİN -ÖN LİSANS -ÖĞRENCİ
22 MURAT ALP -LİSE -İŞ ADAMI
23 FİKRET ÖZKAN -DOKTORA- AVUKAT
24 TANER KIRHAN -YÜKSEK LİSANS- ÖĞRETMEN
25 UĞUR ARAS -LİSE -İŞLETMECİ
26 ERENCAN ŞAHGÜNAY- ÜNİVERSİTE -YATIRIM DANIŞMANI
27 HASAN SAKA -ORTAOKU-L İNŞAAT DEKORASYON
28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -ÜNİVERSİTE- DEKORATÖR - DESİNATÖR
İSTANBUL3
AD SOYAD
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 ARZU ERDEM
4 AHMET YİĞİT YILDIRIM
5 ERDEM KARAKOÇ
6 VOLKAN YILMAZ
7 DAVUT HASKIRIŞ
8 MUSTAFA ERTEKİN
9 FAZLI YURDABAK
10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11 YAVUZHAN ALTUN
12 BEKİR SITKI KARAUSTA
13 BAHATTİN ŞENGÜL
14 ARİFE PEKER
15 ALİ DOĞAN
16 TAYYAR ŞAFAK
17 SİBEL KAZAR
18 ALPER KÜNKÜL
19 RIZA PEKER
20 EKREM SARISOY
21 ERGÜN SİLLER
22 AYDIN İNCE
23 MEHMET GÜRBÜZ
24 YUNUS TÜRK
25 OSMAN AKBAŞ
26 TANER KIRHAN
27 MEHMET BÜYÜKCANGA
28 METİN YAZAR
29 HİMMET TATAR
30 ALİ EKBER YEŞİL
31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32 AYHAN ATMACA
33 ADİL CEYLAN
34 TAHİR PALA
35 AHMET CAN ERBAŞ -LİSE -ÖĞRENCİ2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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