MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP İstanbul milletvekili aday listesi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27.dönem milletvekili seçimlerine ilişkin milletvekili aday listesini açıkladı. Böylelikle MHP milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP İstanbul milletvekili aday listesi...

MHP 27. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

İSTANBUL1

AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU -MESLEĞİ

1. EDİP SEMİH YALÇIN - YÜKSEK LİSANS - AKADEMİSYEN

2. İZZET ULVİ YÖNTER - ÜNİVERSİTE - YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

3. MEHMET BÜLENT KARATAŞ - LİSE - İŞADAMI

4. NEVZAT ÜNLÜTÜRK - ORTAOKUL - İŞADAMI

5. GÜLBEYHAN SAYLAĞ - ÜNİVERSİTE - AVUKAT

6. HATİCE AKKAYA - ÜNİVERSİTE - AVUKAT

7. AHMET TURAN HOCAOĞLU - DOKTORA - ELEKTRİK MÜHENDİSİ

8. MEHMET FATİH ÖZDEMİR - YÜKSEK LİSANS - AVUKAT

9. ABDULAZİZ AYDOĞDU - ÜNİVERSİTE İŞADAMI

10. ZEKİ YUSUFOĞLU - ORTAOKUL - İŞADAMI

11. MÜCAHİT GÜNGÖR -YÜKSEK LİSANS - MEMUR

12. KAMİL AYIRIM -ÜNİVERSİTE- ECZACI

13. MURAT ŞAHİN -ORTAOKUL- DİŞ TEKNİSYENİ

14. CİHAN TUFAN -ÜNİVERSİTE- AVUKAT

15. MUSTAFA AKGÜN- LİSE- İŞADAMI

16. ÖMER FARUK GÜNGÖR -YÜKSEK LİSANS- İŞADAMI

17. YUNUS EMRE DURMUŞ - LİSE -MÜTEAHHİT

18. ALİ YILMAZ -ÜNİVERSİTE- MÜTEAHHİT

19. FATİH KAYA -LİSE -YÖNETİCİ

20. ŞÜKRÜ ŞİMŞEK - YÜKSEK LİSANS - ÖĞRETMEN

21. HAKAN ARIKAYA - ÜNİVERSİTE - İÇ MİMAR

22. İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI - ORTAOKUL - ESNAF

23. SALİH BALAK - ÜNİVERSİTE - BANKACI

24. HAKAN YILMAZ - ÜNİVERSİTE - MALİ - MÜŞAVİR

25. KADİR CAN KARATAŞ - YÜKSEK LİSANS - AVUKAT

26. HAKAN YALÇIN -ÜNİVERSİTE - AVUKAT

27. FATİH DEĞİRMENCİ -ÜNİVERSİTE -İNŞAAT MÜHENDİSİ

28. TARIK TOPÇUOĞLU- ÜNİVERSİTE -ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

29. YILMAZ TİRYAKİ- ÜNİVERSİTE- AVUKAT

30. ŞAHİN GÜRZ- ÜNİVERSİTE- MİMAR

31. CEM ÖZKAVCI- LİSE- İŞ ADAMI

32. YUSUF ÇİFTÇİ -ÜNİVERSİTE -TURZİM-OTELCİLİK

33.. HASAN DEMİR- İLKOKUL- EMEKLİ

34. NURETTİN TURAN -ORTAOKUL- MÜTEAHHİT

35 .CÜNEYT ILGİN -LİSE -MÜTEAHHİT

İSTANBUL2

AD - SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEĞİ

1. CELAL ADAN -ÜNİVERSİTE -ORMAN YÜKSEK MÜH./ İŞ ADAMI

2. CEMAL ÇETİN- ÜNİVERSİTE -JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3. NUR TUĞBA AKTAY -ÜNİVERSİTE- ÖĞRETMEN

4. MURAT KOTRA- ORTAOKUL- İŞADAMI

5. NİYAZİ PAKSOY -ÜNİVERSİTE- AVUKAT

6 .SELAMİ ŞİŞMAN -LİSE- İNŞAATÇI

7 .FÜSUN KAYAN ARDAMAR -YÜKSEK LİSANS -TURİZM/OTELCİLİK

8. MURAT ŞEKERLİ- ÜNİVERSİTE -AVUKAT

9. AHSEN MELİKE FIÇICI -LİSE- İŞLETMECİ

10. EDA YILMAZ -LİSE- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

11. ZEKİ SEVEROĞLU -DOKTORA -ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ

12. GÜLLÜ YENER -ORTAOKUL- SERBEST

13. AYDIN KAYA- ÜNİVERSİTE- İŞADAMI

14 .SERKAN CİHAN -LİSE -YÖNETİCİ

15. BAHATTİN AYKUT- İLKOKUL- ESNAF

16. FİKRET YILDIRIM- DOKTORA -AVUKAT

17. MEHMET FURKAN CEBECİ -ÜNİVERSİTE- AVUKAT

18. HEDİYE ŞEN -ÜNİVERSİTE- HALKLA İLİŞKİLER

19 UFUK TANDOĞAN- İLKOKUL- ESNAF

20 HİLAL EDA BÜLBÜL- ÜNİVERSİTE -AVUKAT

21 FİLİZ GEGİN -ÖN LİSANS -ÖĞRENCİ

22 MURAT ALP -LİSE -İŞ ADAMI

23 FİKRET ÖZKAN -DOKTORA- AVUKAT

24 TANER KIRHAN -YÜKSEK LİSANS- ÖĞRETMEN

25 UĞUR ARAS -LİSE -İŞLETMECİ

26 ERENCAN ŞAHGÜNAY- ÜNİVERSİTE -YATIRIM DANIŞMANI

27 HASAN SAKA -ORTAOKU-L İNŞAAT DEKORASYON

28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -ÜNİVERSİTE- DEKORATÖR - DESİNATÖR

İSTANBUL3

AD SOYAD

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 ARZU ERDEM

4 AHMET YİĞİT YILDIRIM

5 ERDEM KARAKOÇ

6 VOLKAN YILMAZ

7 DAVUT HASKIRIŞ

8 MUSTAFA ERTEKİN

9 FAZLI YURDABAK

10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

11 YAVUZHAN ALTUN

12 BEKİR SITKI KARAUSTA

13 BAHATTİN ŞENGÜL

14 ARİFE PEKER

15 ALİ DOĞAN

16 TAYYAR ŞAFAK

17 SİBEL KAZAR

18 ALPER KÜNKÜL

19 RIZA PEKER

20 EKREM SARISOY

21 ERGÜN SİLLER

22 AYDIN İNCE

23 MEHMET GÜRBÜZ

24 YUNUS TÜRK

25 OSMAN AKBAŞ

26 TANER KIRHAN

27 MEHMET BÜYÜKCANGA

28 METİN YAZAR

29 HİMMET TATAR

30 ALİ EKBER YEŞİL

31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

32 AYHAN ATMACA

33 ADİL CEYLAN

34 TAHİR PALA

35 AHMET CAN ERBAŞ -LİSE -ÖĞRENCİ

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Kaynak: haberinburada