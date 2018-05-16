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Mhp'li Vekil Arzu Erdem Hakkında Fezleke: Dokunulmazlığı Kaldırılsın
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MHP'li Vekil Arzu Erdem Hakkında Fezleke: Dokunulmazlığı Kaldırılsın

MHP'Lİ VEKİL ARZU ERDEM HAKKINDA FEZLEKE: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Meclis'e gelen 28 fezleke arasında, MHP'li Arzu Erdem'in dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren fezleke dikkat çekti. Erdem'in fezlekesi, 26. Yasama Dönemi'nde MHP'li bir vekil hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliğini taşıyor.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Mhp'li Vekil Arzu Erdem Hakkında Fezleke: Dokunulmazlığı Kaldırılsın(6/10)2

Meclis'e 28 milletvekilii hakkında fezleke geldi. Bunlar içerisinde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezleke dikkat çekti. Erdem'in fezlekesi, 26. Yasama Dönemi'nde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliğini taşıyor.

28 YENİ FEZLEKE MECLİS'TE

Meclis'in seçim tatiline girmesine sayılı günler kala milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 28 yeni fezleke geldi. Anayasa Karma Komisyonu'na gönderilen fezlekelerin 1'i MHP, 4'ü CHP, 23'ü ise HDP milletvekilleri hakkında düzenlendi.

MHP'Lİ VEKİLİN DE FEZLEKESİ VAR

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Fezleke düzenlenenler arasında MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de yer aldı. Erdem'in fezlekesi, 26. dönemde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliği taşıyor.

TBMM BAŞKANVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN'E FEZLEKE

Meclis'e gelen fezlekelerin 4'ü CHP milletvekilleri hakkında düzenlendi. Yasama dokunulmazlığı kaldırılmak istenen CHP Milletvekilleri içinde Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün dikkat çekerken, diğer CHP milletvekilleri Cemal Okan Yüksel, Murat Emir ve İbrahim Özdiş oldu.

ÇOK SAYIDA HDP'Lİ VEKİL DE YER ALIYOR

HDP milletvekilleri arasında partinin eş genel başkanı Pervin Buldan da yer aldı. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Grup Başkanvekili İdris Baluken ile ilgili de yeni fezlekeler yer alırken hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP milletvekilleri şu isimler oldu:

"Alican Önlü, Sibel Yiğitalp, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Feleknas Uca,Hişyar Özsoy, Kadri Yıldırım, Lezgin Botan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Feleknas Uca, Ertuğrul Kürkcü, Gülser Yıldırım, Bedia Özgökçe Ertan, Dilek Öcalan ve Mizgin Irgat."

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Kaynak: haberinburada



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