MHP lideri Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıklarken, "Biz cezaevindeki ülküdaşlarımız ile af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar." sözleriyle gündeme damga vurdu.

AK Parti ve CHP'nin ardından MHP'de seçim beyannamesini açıkladı. MHP'nin seçim beyannamesinin sunumunu Genel Başkan Devlet Bahçeli yaptı.

"PİŞMANLIK YAŞAYAN HER ÜLKÜDAŞIM İLE KUCAKLAŞMAYA HAZIRIM"

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüker ve kadın katilleri hariç af çağrısında bulunan Bahçeli, "Nerede görüştünüz, hangi ara ittifaka karar verdiniz? Biz ittifak dediğimizde, avaz avaz bağıran siyasi yobazlar, siyasi kaçkınlar, sahneye çıkmıştı. Bunlar siyaseti deri mülke çevirdiler. Varsın PKK'nın kurşun askeri olsunlar, geldikleri yere dönecekler. Döndükleri yerde de millete hesap verecekler. İYİ Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım.

"ERDOĞAN'IN YÜKSEK BİR OYLA SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Biz cezaevindeki ülküdaşlarımız ile af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar. Kim heybesinde ne varsa onu yermiş? Biz bayrak, ülkü, vatan diyoruz. Onlar Kandil'in peşinden koşuyor, onların borusunu ödüyorlar. Ama yanlarına kalmayacak, yarınlara bırakılmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin doğası ve güvenliği için Erdoğan olması gerekiyordu. Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçileceğine inanıyor ve görüyoruz." dedi.

Bahçeli'nin vaatleri şöyle:

- Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması,

- Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

"ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN PRİM YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ"

- Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi, esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

- AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,

"YÜK VE YOLCU TAŞIYAN ESNAFA VERGİSİZ YAKIT VERİLMELİ"

- Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

- Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması,

"ÇİFTÇİLERİN KULLANDIĞI MAZOT VERGİLERİ KALDIRILMALI"

- Şoför esnafa yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

- Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

- Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

"ÖN LİSANS MEZUNLARINA LİSANS TAMAMLAMA İMKANI"

- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

- Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,

"ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVININ KALDIRILMASI"

- Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

- Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

- Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

"KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ"

- Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi,

- Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması,

- Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI"

- Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetlere geçirilmesi,

- Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

"ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİNİN 3600'E ÇIKARILMASI"

- Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

- Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

- Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

- Öğretmenlerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

"ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN TAMAMININ ATANMASI"

- Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

- Maliye ve gelir idaresi çalışanlarına kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

- Mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi,

- Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

- Emniyet çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi, polislerin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

"ŞEHİT AİLELERİNE VERİLEN MAAŞLARIN ARTTIRILMASI"

- Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

- Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

- Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,

- Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,

- Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

"GAZİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ İMKANI GETİRİLMESİ"

- Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkanı sağlanması,

- Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, gazilere ÖTV'siz araç imkanı getirilmesi.

- "Bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz"

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Kaynak: haberinburada