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Mhp'den Erdoğan'ı Kızdıracak Dolar Yorumu: Müdahale Etmese Daha İyi Olur
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MHP'DEN ERDOĞAN'I KIZDIRACAK DOLAR YORUMU: MÜDAHALE ETMESE DAHA İYİ OLUR


MHP'den Erdoğan'ı Kızdıracak Dolar Yorumu: Müdahale Etmese Daha İyi Olur
Tarih : 24 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Mhp'den Erdoğan'ı Kızdıracak Dolar Yorumu: Müdahale Etmese Daha İyi Olur(5/10)1

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile Kahramanmaraş milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan, partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın verdiği iftar yemeğine katıldı.

"BİZİM DE YANLIŞLARIMIZ VAR"

Doların yükselmesinde dış etmenlerin etkili olduğuna vurgu yapan Aycan "Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lazım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var" dedi.

"MÜDAHALE EDİLMESE DAHA İYİ OLUR"

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikalarına müdahalesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Aycan, şöyle devam etti: "Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor mesela. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti sırasında Bloomberg'e konuşurken TCMB hakkında şunları söylemişti: "Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz."

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Kaynak: haberinburada



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