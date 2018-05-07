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mhp'de ekmeleddin ihsanoğlu ve beş isim aday olmadı

MHP'DE EKMELEDDİN İHSANOĞLU VE BEŞ İSİM ADAY OLMADI

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da aralarında yer aldığı 5 milletvekili 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için aday adaylığı başvurusu yapmazken son olarak İhsanoğlu 2104 seçimlerinde çatı adayı olmuştu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Mhp'de Ekmeleddin İhsanoğlu Ve Beş İsim Aday Olmadı(8/10)10


MHP'de 5 milletvekili, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yapmadı.



BEŞ İSİM ADAY OLMADI



O isimler arasında en dikkat çekeni, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu. Eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba da başvuru yapmayan diğer isimler.



ÜÇ MAYIS'TA SONA ERDİ



3 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı ise, bin 815 olarak açıklandı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da başvuru yapanlar arasında yer alıyor.



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Kaynak: haberinburada

 








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