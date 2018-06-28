MHP, TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİNDE AK PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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