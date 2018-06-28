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MHP, TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİNDE AK PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK


MHP, TBMM Başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayını destekleyecek
Tarih : 28 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Mhp, Tbmm Başkanlık Seçiminde Ak Parti'nin Adayını Destekleyecek(7/10)3

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek" dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

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Kaynak: haberinburada



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