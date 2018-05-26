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MHP seçim beyannamesini açıklıyor! Bahçeli kürsüde

MHP SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLIYOR! BAHÇELİ KÜRSÜDE

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24 Haziran seçimleri için hazırladığı beyanname açıklanıyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli kürsüde partililere hitap ediyor.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Mhp Seçim Beyannamesini Açıklıyor! Bahçeli Kürsüde(7/10)3

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıklıyor.

Partililerin tıka basa doldurduğu Ankara Spor Salonu'nda beyannameyi açıklayan Bahçeli'nin sözlerinden satır başları şöyle:

"KININDAN ÇIKMIŞ KILIÇ GİBİYİZ"

Ne mutlu ki muzaffer günlere, huzurun şafağına 28 gün varken bir araya geldik. Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kınından çıkmış kılıç gibi parlıyor. Cesur hedeflerinizle Türk Milleti'ne güven veriyorsunuz. Sizler azı, çok, gediği, tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda geleceğe yürüyoruz. Vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.

"MİLLETİN TÜM EVLATLARINI BAĞRIMA BASIYORUM"

Seçim beyannamemizi takdim için burada toplandık. Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı şükranla kucaklıyorum. Ayırmadan, farklı görmeden milletimin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, partimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

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Kaynak: haberinburada



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