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Mhp Milletvekili Adayı Aziz Aydoğdu: Erdoğan'ı Büyük Bir Çoğunlukla Seçtireceğiz
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MHP Milletvekili Adayı Aziz Aydoğdu: Erdoğan'ı Büyük Bir Çoğunlukla Seçtireceğiz

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI AZİZ AYDOĞDU: ERDOĞAN'I BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUKLA SEÇTİRECEĞİZ

MHP'de İstanbul 1. bölge adayı Aziz Aydoğdu, "Erdoğan'ı büyük bir çoğunlukla seçtireceğiz" diyerek son dönemlerde ortaya atılan "Cumhur ittifakında kriz mi çıktı?" dedikodularını asılsız çıkardı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Mhp Milletvekili Adayı Aziz Aydoğdu: Erdoğan'ı Büyük Bir Çoğunlukla Seçtireceğiz(5/10)1

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi parti liderleri il il dolaşarak miting alanlarında vatandaşlara hitap ederken, milletvekili adayları da aday gösterildikleri bölgede çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP'de bir milletvekili adayı var ki İstanbul 1. bölge 9. sıra adayı olmasına rağmen çalışma azmi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. A. Aziz Aydoğdu'dan bahsediyoruz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞMA GAYRETİNDEYİZ"

"Meclis'te güçü MHP, lider ülke Türkiye" sloganı ile yola çıkan Aydoğdu, "Cumhur ittifakı 15 Temmuz 2016'da FETÖ hain darbe ve işgal girişiminin ardından Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı milli ve yerli duruşun doğal sonucu olarak millet iradesiyle ortaya çıkmıştır. Bizler bu noktada genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatı ile girilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak adına tüm vatandaşlarımızla kucaklaşma gayretindeyiz" dedi.

"ERDOĞAN'I BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUKLA SEÇTİRECEĞİZ"

Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla seçtirmek için yoğun bir gayret ortaya koyduklarını vurgulayan Aydoğdu, son dönemlerde ortaya atılan "Cumhur ittifakında kriz mi çıktı?" dedikodularını da asılsız çıkardı. 24 Haziran'ın lider ülke olma yolunda son viraj olduğuna dikkat çeken Aydoğdu, "24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, 2023 lider ülke Türkiye yolunda milletimizin önündeki son virajdır. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız ve adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir çoğunlukla seçip TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin denge ve denetleme adına büyük bir çoğunlukla temsilini sağlamamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURALIM"

Son olarak "Geleceğin büyük Türkiye'sini gelecek nesillere hazırlamak adına çıktığımız bu yolda tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" diyen Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: "Gelin hep birlikte Türk dünyası ve mazlum milletlere umut, zalimlere korku olmak adına güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım."

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Kaynak: haberinburada



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