MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından ilk açıklamasını yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

"KRİZ BEKLEYENLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜR"

"Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifade ediyoruz. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu demokratik olgunluğa saygı duyuyoruz. Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir. Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür.

"BİZİ YIKMAK İSTEYENLER BAŞARAMADILAR"

Bizi yıkmak istediler başaramadılar. Felaket telallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. MHP'yi kilit parti yapmış. Denge ve denetleme görevi vermiştir. Milletimizin beklentileri doğrultusunda MHP, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için her şeyi yapacağımızdan milletimizin tereddütü olmasın.

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Kaynak: haberinburada