MHP LİDERİ BAHÇELİ, ERDOĞAN'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Kaynak: haberinburada
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