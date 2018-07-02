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MHP lider Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması!

MHP LİDER DEVLET BAHÇELİ'DEN ALAATTİN ÇAKICI AÇIKLAMASI!

Devlet Bahçeli, "Erdoğan Bayrakdar'ın görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanması HSK'nın tasarrufudur. Fakat bu tasarrufun Sayın Çakıcı'yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi yanlıştır, izaha muhtaçtır." dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 21:40
Puan Ver : Mhp Lider Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı Açıklaması!(8/10)4

Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı Açıklaması:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar'ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanması HSK Birinci Dairesi'nin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı'yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır. Sayın başsavcının görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"ÜLKÜDAŞIMIZDAN VAZGEÇMEMİZİ HİÇ KİMSE BEKLEMEMELİDİR"

Sayın Çakıcı'yı ziyaret etmemiz elbette bazı tartışmalara yol açmıştır. Bunu anlayış ve saygıyla karşılıyorum. Ancak bir ülküdaşımızdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir. Cezaevi psikolojisini herkesin objektif şekilde idrak etmesi samimi temennimdir.

"YERİ GELİRSE YİNE YAPACAĞIMIZ DAVA GÖREVİ DE BU OLACAKTIR"

Bizim hem kader mahkûmu hem de sağlık sorunları yaşayan bir ülküdaşımızı kanuni izinler alındıktan sonra bulunduğu yerde ziyaret etmemiz insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Yaptığımız budur, hatta yeri gelirse yine yapacağımız dava görevi de bu olacaktır.

"SAYIN ÇAKICI'NIN PEK ÇOK HASTALIĞI VARDIR"

Sayın Çakıcı'nın pek çok hastalığı vardır ve tedavisi de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sürmektedir. Sağlık durumuyla ilgili medyaya çok sayıda iddia da yansımaktadır. Öncelikle durumunun netleştirilmesi şarttır, acildir.

"KENDİSİ HEM ÜLKÜ HEM DE ÜLKE SEVDALISIDIR"

Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hakkında verilmiş cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.

"TERÖRİSTLER ZİYARET EDİLİRKEN BUNA İZİN VERENLER GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin başındayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi şahıs tutarlılık ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doğal olarak göstermelidir. İnancım odur ki, göstereceklerdir.

"HATA YOKTUR, KUSUR YOKTUR, KAST ZATEN YOKTUR"

Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey normal prosedüründe gerçekleşmiştir. Hata yoktur, kusur yoktur, kast zaten yoktur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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