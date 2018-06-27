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MHP, Asıl Sürprizi Doğu'da Yaptı! İşte İl İl Oy Oranları

MHP, ASIL SÜRPRİZİ DOĞU'DA YAPTI! İŞTE İL İL OY ORANLARI

Seçimlere AK Parti ile yaptığı ittifakla giren MHP, Doğu ve Güneydoğu'daki 19 ilde oylarını artırdı. Bahçeli böylece, tek bir miting yapmadan bölgeden ciddi bir oy almış oldu.

Tarih : 27 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Mhp, Asıl Sürprizi Doğu'da Yaptı! İşte İl İl Oy Oranları(5/10)1

Türkiye için büyük önem taşıyan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sona erdi. Seçim sonuçlarının yankısı sürerken "Ciddi oy kaybı yaşayacak" söylentilerine rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Doğu ve Gündeydoğu Anadolu bölgelerindeki oy artışı dikkat çekti.

BAHÇELİ TEK BİR MİTİNG YAPMADAN DOĞU'DA OYLARINI ARTIRDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Erken seçim" çağrısı ile başlayan süreç, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.58 oy oranıyla, milletvekili seçimlerinde ise yüzde 53.65'lik oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandı.

Seçimlerde MHP'nin Doğu ve Güneydoğu'daki oy artışı dikkat çekti. Bahçeli, Doğu'da tek bir miting bile yapmazken MHP'nin AK Parti ile ittifak kurması sonrası AK Parti'nin de doğu oyları düşeceği seçim öncesi konuşuluyordu. Ancak gelen sonuçlar ters köşe yaptı.

21 İLİN 19'UNDA OYLARINI ARTIRDI

MHP, Türkiye genelinde yüzde 11.11 oy oranı aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 21 ilden 19'unda oylarını artırdı.

İşte MHP'nin 1 Kasım 2015 seçimlerine göre 24 Haziran'da oylarını artırdığı doğu illeri:

YALNIZCA 2 ŞEHİRDE OYLARI DÜŞTÜ

MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu illerinde yakaladığı oy artışı yalnızca 2 ilde görülmedi. Bu iller Ardahan ve Kars olarak görüldü.

MHP Ardahan'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 8.9'luk oy alırken 24 Haziran seçimlerinde yüzde 6.61'lik oy alarak düşüş kaydetti. Kars'ta ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 12.5'lik oy alan MHP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 7.09'luk oy alarak düşüş yaşadı.

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Kaynak: haberinburada



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