MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin af kanununun çıkarılması konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir" dedi.

"ELİ KANLI KİŞİLERİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI ELEŞTİRİLMİŞTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Af Kanunu" hakkında yazılı açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 Mayıs'ta af ile ilgili yaptığı açıklamaları anımsatan Yıldız, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Mayıs 2018 tarihinde, terör ve teröristle iç içe geçmiş, beyan ve telkinleriyle onlarca masum vatandaşın katline sebep olmuş, eline Ülkücü kanı bulaşmış bazı kişilerin Cumhurbaşkanı adayı yapılmasını sert bir şekilde eleştirmiştir.

"KADER KURBANLARINA AF GETİRİLMELİDİR"

Malum şahısların hukuka şeklen uygun olan Cumhurbaşkanı adaylığı kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bayram öncesi kader kurbanlarına af getirilmesi toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Genel Başkanımızın açıklamalarından, PKK'lı ve FETÖ'cü canilerle uzun müddet içli dışlı olmuş, kavil birliği yapmış, marifetleri milletimiz tarafından bilinen fırıldak köşe yazarları ile televizyon yorumcuları çok rahatsız olmuştur. PKK'nın Meclis uzantılarının serbest kalması için birbiri ile yarış edenler, bir ülkücüye yapılan hukuksuzluk dile getirilince kıyameti koparmaktalar" ifadelerini kullandı.

"MHP AF KANUNUNUN ÇIKARILMASI KONUSUNDA KARARLI"

"SP'nin adayı anadilde eğitim istemekte, CHP'nin adayı Edirne Cezaevinde yatan Demirtaş'ı ziyaret ederek serbest bırakılmasını istemekte" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Demirtaş'a özgürlük yarışında İP kurucuları da diğerlerinden geri kalmamaktadır. Özgürlük kampanyaları düzenledikleri bu kişinin PKK terör örgütünün hizmetkarı olduğunu, beyan ve tahrikleriyle onlarca kişinin katline sebep olduğunu bu zevat bilmiyor mu? Af çıkarmak Anayasamızın 87. maddesinde yazılı olduğu şekilde TBMM'nin yetkileri içindedir. MHP'nin Meclisteki milletvekili sayısı bellidir, ancak af kanununun çıkarılması konusunda kararlıdır.

"MEDENİYET DEMEK AF VE MÜSAMAHA DEMEKTİR"

Dünyada suç ve suçluyu toplum hayatından tamamen çıkarmış hiçbir ülke yoktur. Af adalet ve genel menfaat düşüncesiyle suç işleyen kişinin cezalandırılmasından veya hükmedilmiş cezanın infazından vazgeçilmesini kapsayan yasal düzenlemedir. Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir."

"10 KİŞİLİK KOĞUŞTA, 30 KİŞİ YATMAKTADIR"

Yıldız, cezaevlerinde adli tutuklu ve hükümlü sayısının 200 bin kişinin üzerinde olduğunu belirterek, "Dante'nin Cehennemi'nin kapısında yazılı olduğu gibi 'Buraya girenler, bütün ümitlerinize veda ediniz' cümlesini mi yazacağız? Cezaevi koğuşlarında tutuklu ve hükümlüler vardiya usulü yatmakta, 10 kişilik koğuşta 30 kişi kalmaktadır. İnsan doğasına aykırı bu hal cezaevlerini suçlunun psikolojik ve sosyal bünyesini tedavi edecek kurumlar olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır" dedi.

"AF KANUNUN ÇIKARILMASI TOPLUMSAL BİR TALEPTİR"

MHP lideri Bahçeli'nin "kader kurbanları" için çıkarılması düşünülen af kanununun sınırlarını net olarak çizdiğini kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Anlamak istemeyenler için affın kapsamını TCK'nun da yazılı olduğu şekilde bir daha belirtmek gerekirse; 5237 Sayılı ceza kanununun 302. maddesi ile 316. maddesi arasında düzenlenen 'Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar' başta olmak üzere; TCK' nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları af kapsamı dışındadır. TCK'nun 103. maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı af kapsamı dışındadır. TCK'nun 82. maddesinde düzenlenen adam öldürmenin nitelikli halleri düzenleyen af kapsamı dışındadır. Anayasanın 169. maddesinde düzenlenen ormana karşı suçlar hariç olmak üzere, 5237 sayılı ceza kanunun ile özel kanunlardaki suçlar için af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur."

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Kaynak: haberinburada