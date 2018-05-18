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MHP 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! MHP'nin İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?

MHP 27. DÖNEM İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ! MHP'NİN İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM OLDU?

MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP İzmir milletvekili aday listesi...

Tarih : 18 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Mhp 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! Mhp'nin İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?(10/10)6

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27.dönem milletvekili seçimlerine ilişkin milletvekili aday listesini açıkladı. Böylelikle MHP milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP İzmir milletvekili aday listesi...

MHP 27. DÖNEM İZMİR MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

İZMİR1

AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEĞİ

1. HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN

2. SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI

3. CİHAN ASLAN DOKTORA TIP DOKTORU

4. BİLGEHAN AĞBABA YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ

5. SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6. HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

7. AHMET ÇOŞAR LİSE İŞADAMI

8. SALİHA GÜLCE GÖKÇE LİSE ÖĞRENCİ

9. EROL EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

10. GÜNAY KAMBAK LİSE MUHASEBECİ

11. FULYA GÜZELOCAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

12. GÖKHAN ÇELİK LİSE GAZETECİ

13. RECEP ALİ COŞKUN

14. SÜLEYMAN SARI

İZMİR2

AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEĞİ

1. TAMER OSMANAĞAOĞLU

2. ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU

3. YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4. MURAT KOÇ LİSE NAKLİYECİ

5. EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

6. RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

7. CEYHUN KINLI ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMA

8. BARIŞ ATİLLA YÜKSEK LİSANS MEMUR

9. CUMHUR BULUT ÖN LİSANS NAKLİYECİ

10. TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ

11. MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

12. RECEP ONUR UZUN DOKTORA AKADEMİSYEN

13. FATİH YAĞMUR ÜNİVERSİTE MİMAR

14. FATİH ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

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Kaynak: haberinburada



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