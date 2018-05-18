MHP 27. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ! MHP'NİN ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM OLDU?
MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP Ankara milletvekili aday listesi...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27.dönem milletvekili seçimlerine ilişkin milletvekili aday listesini açıkladı. Böylelikle MHP milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP lideri Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte MHP Ankara milletvekili aday listesi...
MHP 27. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEĞİ
1 MEVLÜT KARAKAYA - DOKTORA - ÖĞRETİM ÜYESİ
2 ZUHAL TOPÇU - ÜNİVERSİTE - EĞİTİMCİ
3 EYÜP YILDIZ - LİSE - HALKLA İLİŞKİLER
4 DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
5 MEHMET DUYGULU - ÜNİVERSİTE - DİŞ HEKİMİ
6 LEVENT ÇAĞLANCI - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
7 ŞENİZ SEZGİN - YÜKSEK LİSANS - HALKLA İLİŞKİLER
8 CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ - ÜNİVERSİTE - İŞADAMI
9 OĞUZ YILMAZ - ÜNİVERSİTE - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
10 FATİH MORMENEKŞE - YÜKSEK LİSANS - UZMAN
11 NEVİN KORKMAZ - ÜNİVERSİTE - SİGORTACI
12 KENAN FİDAN - ÜNİVERSİTE - İŞLETMECİ
13 SELİM ŞAHİN - ÜNİVERSİTE - YÖNETİCİ
ANKARA (2)
AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEĞİ
1. SADİR DURMAZ - ÜNİVERSİTE - EKONOMİST
2. NEVİN TAŞLIÇAY - ÜNİVERSİTE - ECZACI
3.. ABDULLAH AĞAR - ÜNİVERSİTE - YAZAR-DANIŞMAN
4. TARKAN TOPER - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
5. NAİM YANIK - LİSE - İŞÇİ
6. GÖKHAN AĞDEMİR - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
7. SERDAR BİLGİLİ - ÖN LİSANS - YÖNETİCİ
8. AYDIN ERKOÇ - LİSE - İŞADAMI
9. VEDAT KÖSEOĞLU - DOKTORA - TIP DOKTORU
10. EROL ELİDEMİR - LİSE - İŞADAMI
11. MEHMET YURTOĞLU- LİSE -İŞ ADAMI
ANKARA (3)
SIRA AD SOYAD -ÖĞRENİM DURUMU -MESLEĞİ
1. YAŞAR YILDIRIM - LİSE- İŞADAMI
2. ERKAN HABERAL -YÜKSEK LİSANS- İŞADAMI
3. FATİH ÇETİNKAYA- LİSE -MÜTEAHHİT
4. ŞÜKRÜ ALNIAÇIK- ÜNİVERSİTE -GAZETECİ
5. ABDULLAH BAHADIR ALPEREN -YÜKSEK LİSANS -AVUKAT
6. DURDU MEHMET KÖŞ -ÜNİVERSİTE- TIP DOKTORU
7. HAKAN DOĞRU- ÜNİVERSİTE -AVUKAT
8. ALTUĞ BARIŞ DOĞAN -YÜKSEK LİSANS -MADEN MÜHENDİSİ
9. EMRE KAYA -ÜNİVERSİTE- İŞADAMI
10. HÜSEYİN YILMAZ- ÜNİVERSİTE- İŞADAMI
11. HAYDAR DURAN- ORTAOKUL -YÖNETİCİ
12. ŞABAN IŞIK -LİSE- EMEKLİ
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Kaynak: haberinburada
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