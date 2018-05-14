MEZARA EKTİLER: RAHMETLİ KARALAHANAYI ÇOK SEVERDİ!
Ordu'nun Kumru ilçesinde yer alan aile kabristanlığında ilginç görüntü dikkatlerden kaçmadı. Mezara ekilen karalahana görenleri şaşırttı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde aile kabristanlığındaki bir mezara ekilen 'karalahana' görenlere tebessüm ettirdi.
Karadenizli karalahanayı o kadar seviyor ki, bazen bu sevgisini akıllara durgunluk verecek örneklerle ortaya koyuyor. Kabirde yatana faydası olmayacağını bildiği halde, sırf 'merhum çok seviyordu' diye mezar üzerine ekilen karalahana görenleri hayrete düşürüyor.
"RAHMETLİ KARALAHANAYI ÇOK SEVERDİ"
Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi'ndeki bir aile kabristanlığında bulunan mezarlardan biri diğerlerinden farklı. Diğer kabirleri envai çeşit çiçek ve renk renk güller süslerken, bir tanesine ekilen karalahanalar ise görenleri hayrete düşürüyor. Lahanaları görenler de tebessüm ederek, "Karadenizli öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz", "Rahmetli karalahanayı çok severdi" esprilerini yapıyor.
Duman Mahallesi Muhtarı Mevlüt Dikili, halk arasında 'pancar' olarak adlandırılan karalahananın Karadeniz'in en iyi mahsullerinden birisi olduğunu hatırlatarak, yöre de her türlü yemeğinin yapıldığını söyledi. Mezarın üzerine bir şey ekilmesi konusunu bir hocaya danıştığını da aktaran Muhtar Dikili, "Hoca bana, mezarın üzerinde yeşil bir madde olursa, vefat eden kişiye faydalı olduğunu söyledi" dedi.
'ÖLDÜKTEN SONRA BİLE KOPARAMAZ'
Mezarlıktaki karalahanayı görenlerin fazla şaşırmadığını, Karadeniz'de bu tür olayların normal olduğunu belirten Muhtar Dikici, "Bunlar Karadeniz'in simgesi, şaşıracak bir şey yok. Vefat eden kişi benim de iyi bir arkadaşım, öldükten sonra hanımı çocukları üstüne karalahana dikmiş. Bu demek ki sevilen bir ürün. Karadeniz halkı, öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz" ifadelerini kullandı.
KARALAHANA ÇOK ÇEŞİTLİ YEMEKLERDE KULLANILIYOR
Mahalle sakinlerinden Lokman Kemik ise vefat eden kişiyi tanıdığını, mahallelerindeki mezarlarda bu tür olayların görüldüğünü belirtti.
Göz sağlığından erken yaşlanmaya kadar ve bunların yanı sıra birçok hastalığın iyileşmesinde etkili olduğu bilinen karalahana Ordu'da çorbadan dolmaya, kavurmadan turşuya kadar bir çok farklı şekilde tüketiliyor.
Kaynak: haberinburada
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