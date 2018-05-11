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Mezar hırsızları taş kesilmiş at cesedi buldu

MEZAR HIRSIZLARI TAŞ KESİLMİŞ AT CESEDİ BULDU

Napoli yakınlarındaki Porta di Nola kasabasında bulunan Pompei harebelerinde, Vezüv Yanardağı'nın püskürttüğü lavların altında kalan taş kesilmiş bir at cesedi bulundu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu(9/10)5

Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın ani patlamasıyla lav külleri ve gazlı taş kitlelerinin altında kalan Pompei'de 200 bin kişi taş kesilerek ölmüştü. Pompei harabelerindeki tarihi bir evin bahçesinde taş kesilmiş bir at gün ışığına çıktı

MEZAR SOYGUNCULARI BULDU

Torre Anunziata kasabasına bağlı Porta di Nola'da bir villanın bahçesinde mezar soygunculuğuna girişenlerin kazılarıyla bulunan atın nallarının demir ve bronzdan üretildiği, büyük bir olasılıkla merasimlerde arabalara koşulduğu arkeologlar tarafından öne sürüldü.

MÜZEYE KALDIRILACAK

Yetkililer, Pompei kasabasının sınırlarının hemen dışındaki villada yaptıkları ayrıntılı gözlemlerde anaforlar dışında yarı taş kesilmiş bir de ahşap yatağın bulunduğunu açıkladılar.

Vesuvio News ajansının haberine göre, mezar soyguncuları tarafından gün ışığına çıkartılan iri gövdeli at, yapılacak testler sonrası Pompei müzesinde diğer taş kesilen insanlar ve hayvanlarla birlikte sergilenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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