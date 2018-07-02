Geceleri Telefonu Susmayan Leyla'nın Dedesi İsyan Etti
Yıldız Futbolcuya Şenol Güneş Fırçası: Buraya Gezmeye Mi Geldin
Eski F.Bahçeliyi G.Saray'a Önerdiler: İster Misiniz?
Fetö'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı
Kayıp Üniversiteli Yusuf'un Cesedi Korkunç Halde Bulundu
Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
Atatürk'ün Afrin'deki Gizli Karargahı Bulundu
Özel Tasarım Çorapları Görünce Dayanamayan Pelin, Cüzdanına Sarıldı
'akşener, Erdoğan'ın Yardımcısı Olacak' İddiasına Ak Parti'den Cevap
Ünlüleri Dolandıran Çete Çökertildi, Aralarında Canan Karatay Da Var!
Alper'in Cenazesi Baba Ocağına Geldi, Annenin Feryadı Yürek Dağladı
Hayatının Aşkını Türkiye'de Bulan Jessica, Rize'ye Gelin Gitti
Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Esnaf, Bankta Oturup Uygunsuz Hareketler Yapan Sapığı Dakikalarca Dövdü
Dünkü Maçtan Sonra Tribünde Ağlamaya Başladı
Ab'den Abd'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı!
Beşiktaş'tan Ayrılmak İçin Dünyaları İstedi
Kaçırılmak İstenen Genç Kadını Öğretmen Kurtardı! Hikayesi Yürek Burktu
Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da Hafta Sonu 200'den Fazla Sığınmacının Öldüğünü Duyurdu
Terörist İtiraf Etti: Siviller Çıkamasın Diye Yola Bomba Tuzakladık

Meyve yüklü kamyonun devrilme anları kamerada!

MEYVE YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLME ANLARI KAMERADA!

Gebze'de, saatte 115 kilometrenin üzerinde hızla giden, meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 12:30
Puan Ver : Meyve Yüklü Kamyonun Devrilme Anları Kamerada!(9/10)5

GEBZE'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan otomobilden çekilen görüntüler pes dedirtti.

115 KM İLE YETİŞEMEMİŞLER

Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meyve  Yüklü  Kamyonun  Devrilme  Anları  Kamerada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER