MEYVE YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLME ANLARI KAMERADA!
Gebze'de, saatte 115 kilometrenin üzerinde hızla giden, meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı.
GEBZE'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan otomobilden çekilen görüntüler pes dedirtti.
115 KM İLE YETİŞEMEMİŞLER
Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.
Kaynak: haberinburada
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