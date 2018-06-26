METEOROLOJİ'NİN İSTANBUL'A YAPTIĞI DOLU UYARISINDAN SONRA KAPALI OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI!
Meteoroloji 'nin İstanbul'a yaptığı dolu yağışı uyarısından sonra vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara taşıdı. İstanbul'un çoğu semtinde kapalı otoparklarda yer kalmadı.
Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti.
METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, " İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17: 00-22: 00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
KUVVETLİ DOLU VE SAĞANAK BEKLENİYOR
Dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullu'lar İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu.
OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI
Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı'na 350 den fazla araç girişi yapıldı. İspark görevlileri vatandaşlar mağdur olmaması için otoparka fazladan araç almalarının yanı sıra ek bir ücret talep etmediler.
YER BULAMAYANLAR VAR
Aracını kapalı otoparka park eden Sedat Yamakoğlu: "Dolu yüzünden aracımı kapalı otoparka getirdim. Ben sabah geldiğim için yer bulabildim" dedi.
AVM otoparkına girmeye çalışan Burak Demir ise: "Doludan kaçmaya çalışıyoruz. Bir saate yakındır buradayım. Buraya Atakent'ten geldim" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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